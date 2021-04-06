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Львівські курсанти здобули призові місця на змаганнях з армспорту і пауерліфтингу

Наталя Дуляба

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Вихованці Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з армспорту і пауерліфтингу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового вишу.

Так, на чемпіонаті України з армспорту серед юнаків, юніорів та молоді, який днями пройшов у Полтаві, курсанти у складі збірної команди Львівської області вибороли І загальнокомандне місце (серед молоді).

А в особистому заліку почесне третє місце у ваговій категорії 55 кг серед чоловіків посів курсант Андрій Єсип з факультету бойового застосування військ. До слова, юнак виконав й спортивний розряд «Кандидата у майстри спорту» з армспорту.

Також спортсмени Академії сухопутних військ виступили у Луцьку на 11-му Відкритому чемпіонаті України WPAU з пауерліфтингу та окремих вправ. У ваговій категорії 75 кг кращим став прапорщик Вадим Варава.

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Золоту медаль у ваговій категорії 82 кг отримав молодший сержант Богдан Хомич, а у ваговій категорії 110 кг не було рівних прапорщику Олександрові Гуріненку.

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Фото: АСВ

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