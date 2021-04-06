Львів’ян просять допомогти підготувати Великодній сніданок для літніх людей

«Майстерня милосердя» Комісії душпастирства охорони здоров‘я УГКЦ закликає небайдужих львів’ян долучитися до збору Великоднього сніданку для підопічних з геріатричного пансіонату, що на вул. Медової Печери. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Майстерні милосердя».

У геріатричному пансіонаті проживають 300 людей. Тож усіх небайдужих просять долучитися до збору Великоднього сніданку, аби бабусі та дідусі також посмакували у пасхальний сніданок.

«Просимо тих, хто має таку можливість, допомогти нашій «Майстерні милосердя» у добрій справі: ми в очікуванні світлого свята Воскресіння Христового і попри короновірус, Свято до нас прийде. Традиційно, вже 3 рік поспіль, плануємо забезпечити для наших підопічних з геріатричного пансіонату на вул. Медової Печери, 71 Великодній сніданок. Нагадуємо, мешканців пансіонату, який є комунальним, не приватним, є близько 300 і всі вони також чекають Свята, давайте допоможемо їм хоч трошки стати щасливішими, посміхнутись», – ідеться у повідомленні.

Фінансову допомогу для забезпечення Великоднього сніданку для підопічних геріатричного пансіонату можна насилати картку Приватбанку за такими реквізитами:

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5168 7554 1863 2598 на ім‘я Іванна Карвацька (с. Севастіяна). У примітці просять ставити: Великдень для стареньких.

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