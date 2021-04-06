ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян просять допомогти підготувати Великодній сніданок для літніх людей

Вероніка Рой

|

«Майстерня милосердя» Комісії душпастирства охорони здоров‘я УГКЦ закликає небайдужих львів’ян долучитися до збору Великоднього сніданку для підопічних з геріатричного пансіонату, що на вул. Медової Печери. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Майстерні милосердя».

У геріатричному пансіонаті проживають 300 людей. Тож усіх небайдужих просять долучитися до збору Великоднього сніданку, аби бабусі та дідусі також посмакували у пасхальний сніданок.

«Просимо тих, хто має таку можливість, допомогти нашій «Майстерні милосердя» у добрій справі: ми в очікуванні світлого свята Воскресіння Христового і попри короновірус, Свято до нас прийде. Традиційно, вже 3 рік  поспіль, плануємо забезпечити для наших підопічних з геріатричного пансіонату на вул. Медової Печери, 71 Великодній сніданок. Нагадуємо, мешканців пансіонату, який є комунальним, не приватним, є близько 300 і всі вони також чекають Свята, давайте допоможемо їм хоч трошки стати щасливішими, посміхнутись», – ідеться у повідомленні.

Фінансову допомогу для забезпечення Великоднього сніданку для підопічних геріатричного пансіонату можна насилати картку Приватбанку за такими реквізитами:

Реклама партнерів

5168 7554 1863 2598 на ім‘я Іванна Карвацька (с. Севастіяна). У примітці просять ставити: Великдень для стареньких.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...