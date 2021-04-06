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Любомир Зубач: «Малехів уже не буде входити у Львівську ОТГ?»

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Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач про рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо визнання незаконним включення Малехова до Львівської міської територіальної громади:

То тепер Малехів уже не буде входити у Львівську ОТГ? Цим запитанням мене сьогодні бомбардують цілий день. Друзі, спокійно. Вважаю таке рішення мертвонародженим – і далі поясню чому!

Дійсно, Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) в останні дні (і не лише!) «відзначився» цікавими рішеннями… визнав незаконним включення Малехівської територіальної громади Жовківського району до Львівської територіальної громади з адміністративним центром у Львові.

Рішення щодо Малехова не буде мати жодних правових наслідків. І на це є кілька причин:

По-перше, це рішення суду лише першої інстанції, і воно не набуло законної сили. Його обов’язково буде оскаржено в апеляційній інстанції.

По-друге, позивач в особі ліквідаційної комісії Малехівської сільської громади планує подати заяву про відмову від позову під час апеляційного розгляду справи (у першій інстанції таку заяву не задовольнили).

По-третє, якщо почитати рішення суду, то всі його аргументи зводяться до положень закону про добровільне об’єднання громад. Натомість всі громади в України були створені не згідно із цим законом, а шляхом внесення змін до закону про місцеве самоврядування та подальших постанов Кабміну. В державі відбулася адміністративно-територіальну реформа, а не добровільне об’єднання. ОАСК скасовує адмінтерустрій? А це вже зазіхання на цілісність держави.

По-четверте, якщо теоретично припустити, що це рішення слід виконати, то які отримаємо наслідки? У навколишніх громадах, які об’єдналися зі Львовом, вже немає ні сільських рад, ні бюджетів, ні повноважень. Тому якщо не Львів, тоді правовий вакуум, безвладдя та хаос. Хто в цьому зацікавлений?

А тепер погляньмо, хто ж прийняв таке судове рішення? Так, це той самий «знаменитий» Окружний адміністративний суд Києва на чолі із ще відомішим суддею Вовком зі славнозвісних плівок. Коментарі, як кажуть, зайві…».

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