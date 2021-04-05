Вкрали 20 млн грн: керівництво «Львівської залізниці» викрили на хабарництві

Служба безпеки України викрила корупційну схему розкрадання коштів керівництвом регіональної філії «Львівська залізниця». Спільно з підрядником вони привласнили понад 20 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці залізниці та одного із заводів на сході України. Ділки замовляли на підприємстві продукцію за втричі завищеними цінами. Тільки на одній з угод зловмисники «заробили» понад 20 млн грн.

Оперативники спецслужби задокументували факт передачі через посередників посадовцям «Львівської залізниці» частини «відкату» загальною сумою понад 10,5 млн грн.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові, Києві та Краматорську відбулись слідчі дії у посадовців підприємства, а також в офісах комерційних партнерів.

Під час обшуків оперативники виявили і вилучили: бухгалтерію, яка підтверджує ведення протиправної діяльності; комп’ютерну техніку; велику суму готівки сумнівного походження.

Також встановлено, що у 2021 році таку схему зловмисники планували організувати і з іншими підрозділами Укрзалізниці.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності причетних до привласнення бюджетних коштів осіб.

Фото: СБУ

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