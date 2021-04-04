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Мешканець Львівщини підірвався на знайденому боєприпасі

Наталя Дуляба

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33-річний житель Червоноградського району підірвався на боєприпасі часів ІІ Світової війни, який знайшов на своєму подвір’ї. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у суботу, 3 квітня, у селі Конотопи, що біля Сокаля. 33-річний місцевий мешканець знайшов на своєму подвір’ї боєприпас часів II Світової і вирішив його розібрати.

У цей момент предмет вибухнув, внаслідок чого чоловіку частково ампутувало ліву кисть руки. Також постраждалий отримав поранення нижньої щелепи, множинні осколкові поранення грудної клітки, живота й бедра. Його негайно госпіталізували до Львова у лікарню швидкої допомоги.

На місці працювали надзвичайники, які вилучили ще 42 боєприпаси і 21 снаряд, 92 порожні гільзи, чотири повні магазини з набоями, шість порожніх магазинів. За попередніми даними, всі ці викопані з землі предмети є часів ІІ Світової війни.

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Наразі всі деталі події встановлюються.

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