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ТОП-5 фактів про властивості вітаміну С

Вероніка Рой

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У Центрі громадського здоров’я розповіли, у чому полягає користь вітаміну С та до яких наслідків може призвести надмірне вживання. Про це йдеться на сторінці у Facebook центру.

У Центрі громадського здоров’я розповіли 5 фактів про вітамін С:

  • Вітамін С бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули (білки, ліпіди, вуглеводи та ін.) від пошкодження активними формами кисню, потрібен для синтезу гормонів, що грають важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку інфекцію. Також допомагає засвоювати залізо.
  • Його дефіцит викликає захворювання під назвою «цинга», що проявляється кровотечами та ламкістю судин.
  • Це незамінний вітамін, який можна отримати лише у їжі рослинного походження. Найбільше знаходиться в таких продуктах: цитрусові, ківі, червоний перець, броколі, смородина, полуниця.
  • Вплив вітаміну С на перебіг застуди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє профілактиці ГРВІ й не скорочує тривалість лікування.
  • Величезні дози вітаміну С можуть спричинити: діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння. Якщо відчуваєте погіршення стану, звертайтеся до сімейного лікаря.

У ЦГЗ додають, що для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.

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