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Скільки заробив та чим володіє головний медик Львівщини Чемерис

Юлія Осим

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Минулорічний дохід очільника департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ореста Чемериса склав менше пів мільйона гривень. У його власності перебуває квартира та дві автівки. Про це зазначається у декларації його доходів за 2020 рік.

Так, за минулий рік головний медик Львівщини, керуючи департаментом, отримав зарплатню у розмірі понад 340 тисяч грн. Ще понад 97 тисяч грн  становив його дохід у ЛНМУ ім. Данила Галицького. Також більше 20 тисяч грн він отримав за сумісницьку роботу у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова.

Чемерису належить квартира площею 89,2 кв м у м. Львові. Разом з тим він має право проживати у квартирі на 60,6 кв м, розташованій у Львові, власницею якої є його дружина Руслана Чемерис.

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Посадовець користується двома власними автомобілями – Nissan X-trail 2008 року випуску та Toyota Yaris 2006 року випуску.

Зазначимо, що Руслана Чемерис за основним місцем роботи у Львівській обласній клінічній лікарні торік отримала майже 2,5 тисячі грн зарплати. Працюючи за сумісництвом, більше 6 тисяч грн становив її дохід у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова та майже 11 тисяч грн у МЦ Інтерсоно. Трохи більше 17 тисяч склала щомісячна допомога при народженні дитини.

Як вже зазначалося, дружина Чемериса є власницею квартири площею 60,6 кв м у Львові. Окрім того, їй належить ще одна квартира на 50,23 кв м у Львові та земельна ділянка площею 2 300 кв м у Бистриці-Гірській Дрогобицького району.

Нагадаємо, Орест Чемерис очолив департамент охорони здоров’я ЛОДА у квітні 2020-го.

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