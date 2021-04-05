Подвір’я львівської школи №78 відремонтують. Візуалізація

ЛКП «Інститут просторового розвитку» представило проєкт капітального ремонту подвір’я школи № 78. Там планують облаштувати спортивні та ігрові зони, зони відпочинку нове освітлення та озеленення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Ми робимо все можливе, щоб біля кожної школи нашого міста був відремонтований сучасний спортивний майданчик. Вони слугують не лише для учнів шкіл, а й жителів мікрорайону, однак, звісно, ми, перш за все, думаємо про комфорт і безпеку наших школярів. Цей проєкт передбачає і спортивну частину, і зони відпочинку, і озеленення. Думаю, що дітям така територія школи буде до вподоби», – розповіла начальниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

Як зазначає директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід, цього року їхні архітектори розроблять проєкти капітальних ремонтів подвір’їв у восьми львівських школах: № 78, 73, 72, 50, 47, 46, Ліцеї ім. В. Симоненка та «Оріяна».

Реклама партнерів

Нагадаємо, будівля школи № 78 розташована на вул. Замарстинівській, 132 та побудована в 1930 році У ній працюють 62 педпрацівників, функціонують 24 класи, в яких навчається 621 учень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Візуалізація: ЛМР