Перший заступник Козицького задекларував півтора мільйона, але не має власного житла

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик торік заробив понад 1,5 млн грн. Проте на посаді в ОДА він отримав лише третину від загального доходу. Разом з тим підлеглий Козицького не має власного житла. Про це вказано у його декларації за 2020 рік.

Так, минулого року Годик задекларував трохи більше півтори мільйона гривень. З них на посаді заступника голови облдержадміністрації він отримав понад 500 тисяч грн зарплатні. Натомість більше мільйона заробив у компаніях родини Козицьких. Згідно з документом, до початку кар’єри у ЛОДА Андрій Годик працював у ТзОВ «Еко-Оптіма», де отримав понад 260 тисяч грн заробітної плати. За роботу за сумісництвом у ТзОВ «Західнадрасервіс», ПП «Нордік», ТзОВ «Бурова компанія «Горизонти» ТзОВ «Радехівська сонячна станція» його дохід склав майже 771 тисячу грн.

Ще 3,5 тисячі грн він отримав від надання майна в оренду від ТзОВ «Еко-Оптіма». Також більше 2 тисяч грн він отримав дохід у вигляді іншого додаткового блага від АТ «Універсал Банк».

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У першого заступника Козицького немає власного житла. Але він може користуватися з дозволу власника квартирою на площі 53,6 кв м у Львові, що належить, очевидно, його батькові Михайлу Годику.

Посадовець їздить на автомобілі KIA SPORTAGE 2019 року випуску, вартістю понад 550 тисяч грн.

Він задекларував 30 тисяч грн, 21 тисячу доларів США та 7,3 тисячі євро, які зберігає готівкою.

Дружина Марія Годик торік отримала близько 113 тисяч грн як заробіток від підприємницької діяльності. Ще майже 9 тисяч грн склала її соціальна допомога на дитину фізичній особі-підприємцю. Понад 10 тисяч грн становила виплата по догляду за дитиною до 3-х років.

Зазначимо, що Андрій Годик був призначений на посаду заступника голови ЛОДА у кінці квітня 2020 року.

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