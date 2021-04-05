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На Львівщині 17-річному хлопцю цвях пробив легеню

Ольга Денисяка

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Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» врятували 17-річного хлопця, якому цвях пробив легеню. Операцію провели за сучасною методикою – без жодних розрізів. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу, передає Львівський портал.

Медики розповідають, що в суботу 17-річний хлопець прибивав дощечки. Закінчивши роботу він зібрав інструменти, йшов до хати, перечепився за сходи і впав. Пневматичний пістолет, який «стріляє» цвяхами, випадково вистрелив цвяхом у грудну клітку хлопцеві. Майстер став задихатися, йому викликали «швидку». Так він потрапив до «Охматдиту» з проникаючим пораненням грудної клітки з ураженням лівої легені.

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Його стан був важкий: через дихальну недостатність пацієнт мав виражену задишку, біль у лівій половині грудної клітки. Вже під час огляду черговий лікар зрозумів, що легеня пробита цвяхом, розвинувся лівобічний пневмоторакс – повітря потрапило у грудну клітку, здавило ліву легеню і зміщувало серце вправо. На серії рентген-знімків лікарі побачили будівельний цвях у ділянці лівої легені.

«Ситуація була дуже небезпечна – до аорти бракувало всього кілька міліметрів. Якби цвях пробив аорту, ми б його уже не встигли врятувати, зважаючи, що доїхати з району до Львова так швидко неможливо. Але цьому хлопцю буквально пощастило – цвях пробив легеню. Ми мали ще час на порятунок», – розповів дитячий хірург «Охматдиту» Микола Микита.

Після ренгтену хлопця терміново відвезли в операційну.

«Ми застосували  найновішу сучасну методику лікування – торакоскопію. Ми дістали цвях без жодних розрізів, локалізація цвяха це дозволяла», – розповів дитячий торакальний хірург «Охматдиту» Олег Ленів.

В лікарні додають, що пацієнт впевнено одужує, йому вже краще. Треба ще кілька днів, щоб рана у легені загоїлася остаточно. Сьогодні йому знімуть один дренаж, а через кілька днів – ще один.

В операційній працювали дитячі хірурги  Роман Ковальський, Олег Ленів, Олександр Колодій і Микола Микита, анестезіологічний супровід – Андрій Галян.

Фото: «ОХМАТДИТ»

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