Мешканця Нового Роздолу судитимуть за зберігання метадону

У Новому Роздолі судитимуть 25-річного чоловіка, який купував та зберігав наркотики без мети збуту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 25-річний мешканець Нового Роздолу купляв та зберігав наркотики впродовж січня 2021 року.

У прокуратурі зазначають, що чоловік зберігав наркотики без мети збуду.

Стосовно нього до суду скерували обвинувальний акт. Чоловіка обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні та зберіганні наркотиків (ч.1 ст.309 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на термін до 6 місяців, або обмеженням волі на термін до 5 років.

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