Частина Личаківського району Львова 6 квітня буде без води

У вівторок, 6 квітня, через перепідключення новозбудованого водопроводу низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».
Через проведення перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Пекарська-Чехова з 09:00 до 18:00 год. буде припинено подачу води в Личаківський район міста
Без води будуть такі вулиці:
- Верхратського – Всі будинки
- Вітвера – Всі будинки
- Донцова – Всі будинки
- Кравчука – Всі будинки
- Пекарська (непарна сторона від №7 до №39, парна сторона від №2 до №150),
- Севастопольська – Всі будинки
- Т.-Барановського – Всі будинки
- Тершаківців – Всі будинки
- Чернігівська – Всі будинки
- Чехова – Всі будинки
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Вероніка Рой