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Частина Личаківського району Львова 6 квітня буде без води

Вероніка Рой

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У вівторок, 6 квітня, через перепідключення новозбудованого водопроводу низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Через проведення перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Пекарська-Чехова з 09:00 до 18:00 год. буде припинено подачу води в Личаківський район міста

Без води будуть такі вулиці:

  • Верхратського – Всі будинки
  • Вітвера – Всі будинки
  • Донцова – Всі будинки
  • Кравчука – Всі будинки
  • Пекарська (непарна сторона від №7 до №39, парна сторона від №2 до №150),
  • Севастопольська – Всі будинки
  • Т.-Барановського – Всі будинки
  • Тершаківців – Всі будинки
  • Чернігівська – Всі будинки
  • Чехова – Всі будинки

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