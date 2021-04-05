Частина Личаківського району Львова 6 квітня буде без води

У вівторок, 6 квітня, через перепідключення новозбудованого водопроводу низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Через проведення перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Пекарська-Чехова з 09:00 до 18:00 год. буде припинено подачу води в Личаківський район міста

Без води будуть такі вулиці:

Верхратського – Всі будинки

Вітвера – Всі будинки

Донцова – Всі будинки

Кравчука – Всі будинки

Пекарська (непарна сторона від №7 до №39, парна сторона від №2 до №150),

Севастопольська – Всі будинки

Т.-Барановського – Всі будинки

Тершаківців – Всі будинки

Чернігівська – Всі будинки

Чехова – Всі будинки

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