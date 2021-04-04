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Від ускладнень коронавірусу у Львові померла відома художниця Вікторія Ковальчук

Наталя Дуляба

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Від ускладнень, спричинених коронавірусом, у Львові померла відома художниця та ілюстраторка Вікторія Ковальчук. Про це у Facebook повідомили її родичі.

67-річна Вікторія Ковальчук хворіла на коронавірус і з 1 квітня перебувала у реанімації. У неділю, 4 квітня, її серце перестало битись.

«Це неймовірно талановита, світла, чуйна, небайдужа людина, красива і дуже добра жінка… Важко повірити і прийняти. Львів збіднів на ще один щедрий неповторний талант. Світла і вічна пам’ять!», – написала режисерка і журналістка Мирослава Сидор.

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Деталі про прощання і похорон Вікторії Ковальчук обіцяють повідомити згодом.

Зазначимо, що Вікторія Ковальчук народилася на Волині, втім довгий час жила у Львові. Вона є авторкою низки казок та новел для дітей, проілюструвала близько двох сотень книжок різних жанрів, в тому числі й 30 дитячих книг.

Художниця розробила оригінальне оформлення українського Букваря, який отримав Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво книги» (2000) і був названий найкращою книгою року.

У 2000 році Вікторія Ковальчук видала книгу «Український стрій», присвячену народному вбранню. Матеріал для роботи збирала польовий матеріал по всій країні. Видання теж визнали найкращою книгою року.

Також Вікторія Ковальчук була лауреаткою Державної премії імені Лесі Українки та Літературної премії імені Олени Пчілки.

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