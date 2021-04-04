У Моршині комунальники перевіряли димарі і вентиляції без необхідної техніки

Підприємству ЖКГ, яке є комунальним закладом Моршинської міської ради, хочуть заборонити виконувати низку робіт через виявлені порушення. Зокрема, працівники, перевіряючи димарі та тягу вентиляційних каналів у житлових будинках, не використовували спеціальних приладів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Держпраці Львівщини.

Держпраці провело у Моршині планову перевірку комунального Підприємства ЖКГ, під час якого виявлено низку порушень що можуть нести загрозу життю та здоров’ю його працівників.

Це підприємство виконує роботи підвищеної небезпеки (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра), але при цьому не подавало відомості про свою матеріально-технічну базу, як це передбачає законодавство з охорони праці.

Від час перевірки інспектори з’ясували, що на підприємстві не проводили навчання і перевірку знань з охорони праці працівників, які обстежують, ремонтують й чистять димарі та повітропроводи у житлових будинках.

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Також не розроблені інструкції з охорони праці для виконання таких робіт, не проводять інструктажі працівникам, що їх виконують.

Окрім цього встановлено, що під час роботи з димарями та повітроповодами працівники підприємства не використовують спеціальні прилади для вимірювання тяги у димовентиляційних каналах та кратності повітрообміну у газифікованих приміщеннях.

Керівнику комунального підприємства зобов’язали усунути всі порушення, однак він цього не зробив, тож Держпраці звернулось із позовом до суду.

Допоки всі порушення не усунуть, моршинське комунальне підприємство не повинне:

виконувати роботи на висоті понад 1,3 м;

обстежувати, ремонтувати і чистити димарі, повітропроводи;

експлуатувати системи газопостачання житлових будинків на вул. Вокзальна, 1 та вул. І.Франка, 68 у Моршині.

Зазначимо, що ретельна й регулярна перевірка димарів і димовентиляційних каналів – головна профілактика отруєнь чадним газом. На Львівщині люди регулярно потрапляють у лікарні через цього тихого вбивцю. Лише за один місяць на території області від чадного газу постраждали 44 людини, семеро осіб загинули.

Детальніше про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, читайте тут.

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