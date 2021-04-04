ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі підірвався український захисник

Наталя Дуляба

|

У суботу, 3 квітня, біля Шумів, що на Донеччині, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий. Він отриманих травм він загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Фатальний випадок стався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля населеного пункту Шуми. Тут український військовослужбовець підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Травми були несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Загалом протягом минулої доби, 3 квітня, російські окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

У районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог вів вогонь поблизу Пісків, Гнутового, Авдіївки, Широкиного та Водяного. Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Реклама партнерів

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

«Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 4 квітня на Донбасі тихо, російські найманці вогонь не відкривали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...