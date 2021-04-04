На Донбасі підірвався український захисник

У суботу, 3 квітня, біля Шумів, що на Донеччині, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий. Він отриманих травм він загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Фатальний випадок стався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля населеного пункту Шуми. Тут український військовослужбовець підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Травми були несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Загалом протягом минулої доби, 3 квітня, російські окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

У районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог вів вогонь поблизу Пісків, Гнутового, Авдіївки, Широкиного та Водяного. Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

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Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

«Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 4 квітня на Донбасі тихо, російські найманці вогонь не відкривали.

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