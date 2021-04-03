Україна – четверта в Європі за новими випадками коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 636 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США та Бразилії, Україна займає 8 місце у світі та 4 в Європі. Про це пише УП з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Індії зафіксували понад 89 тисяч нових інфікувань, у США – майже 70 тисяч, у Бразилії – понад 69 тисяч.

Окрім того, понад 46 тисяч хворих зареєстрували у Франції, понад 42 – у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща та Італія.

Україна серед країн світу займає 8 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

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За весь час пандемії вилікувались від недуги майже 105 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 22 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 2 850 152 смерті від COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні 1 731 971 випадок коронавірусної хвороби. За попередню добу виявили 20 341 нового хворого, що є новим антирекордом.

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