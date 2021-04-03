У Стрию рятувальники визволяли пенсіонера, рука якого застрягла в лавці

У п’ятницю, 2 квітня, у місті Стрий надзвичайникам довелося визволяти 68-річного чоловіка, рука якого застрягла в лавці на зупинці громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини

Інцидент трапився близько 20:35. Рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Грабовецькій у Стрию 68-річний чоловік потребує допомоги. До місця події виїхали рятувальники.

Як з’ясувалося, чоловік засунув руку між конструкції лавки на зупинці громадського транспорту та не міг самостійно витягнути її. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розтиснули металеві конструкції лавки та вивільнили потерпілого.

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Фото: ДСНС