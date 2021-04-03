ОСТАННІ НОВИНИ

У Стрию рятувальники визволяли пенсіонера, рука якого застрягла в лавці

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 2 квітня, у місті Стрий надзвичайникам довелося визволяти 68-річного чоловіка, рука якого застрягла в лавці на зупинці громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини

Інцидент трапився близько 20:35. Рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Грабовецькій у Стрию 68-річний чоловік потребує допомоги. До місця події виїхали рятувальники.

Як з’ясувалося, чоловік засунув руку між конструкції лавки на зупинці громадського транспорту та не міг самостійно витягнути її. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розтиснули металеві конструкції лавки та вивільнили потерпілого.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...