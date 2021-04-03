На Донбасі окупанти поранили двох українських захисників

У п’ятницю, 2 квітня, окупанти на Донбасі 21 раз порушили режим «тиші». Внаслідок ворожих обстрілів поранення дістали двоє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби російські найманці 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших захисників, у тому числі раз обстріляли цивільну інфраструктуру Красногорлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог обстрілював українських військових поблизу Золотого-4, Новоолександрівки, Світлодарська, Новотошківського та Новолуганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник гатив по наших військовослужбовцях біля Пищевика, Красногорлівки, Гнутового, Опитного, Водяного, Авдіївки та Пісків.

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При цьому збройні формування Російської Федерації використовували міномети 82-го та 120-го калібрів, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військових. Їм оперативно надали медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Також у районі Красногорлівки противник обстріляв цивільну інфраструктуру, внаслідок чого місцевий мешканець отримав осколкове поранення. Його забрали в лікарню.

«Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників із метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – кажуть у штабі ООС.

Своєю чергою українські військові дотримуються режиму припинення вогню. Ситуація у зоні проведення ООС залишається контрольованою.

Від початку доби 3 квітня окупанти на Донбасі вже разі відкривали вогонь. Постраждалих немає.

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