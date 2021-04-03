7-річна дитина потрапила у реанімацію через автозіткнення у Львові

В аварії, що сталась у Львові на вул. Б. Хмельницького, 291, постраждала 7-річна дитина. Її із травмами голови забрали в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що ДТП виникла у п’ятницю ввечері, 2 квітня, орієнтовно о 19:35 год. Водій автомобіля «Субару Форестер», 36-річний житель села Муроване, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де врізався у «Фольксваген Джета» під керуванням 38-річного керманича.

Внаслідок зіткнення постраждала 7-річна дитина, пасажирка «Субару». Її із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями обличчя госпіталізували у реанімаційне відділення дитячої клінічної лікарні.

Наразі всі обставини аварії з’ясовуються.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.