ОСТАННІ НОВИНИ

7-річна дитина потрапила у реанімацію через автозіткнення у Львові

Наталя Дуляба

|

В аварії, що сталась у Львові на вул. Б. Хмельницького, 291, постраждала 7-річна дитина. Її із травмами голови забрали в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що ДТП виникла у п’ятницю ввечері, 2 квітня, орієнтовно о 19:35 год. Водій автомобіля «Субару Форестер», 36-річний житель села Муроване, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де врізався у «Фольксваген Джета» під керуванням 38-річного керманича.

Внаслідок зіткнення постраждала 7-річна дитина, пасажирка «Субару». Її із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями обличчя госпіталізували у реанімаційне відділення дитячої клінічної лікарні.

Наразі всі обставини аварії з’ясовуються.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...