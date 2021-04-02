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В центрі Львова забудують старе військове містечко. Що з'явиться на 7 га землі

Наталя Дуляба

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Територію колишнього військового містечка №7, що у Львові позаду церкви святої Анни, перебудують в офісно-діловий квартал із виставковими музейними залами та конгрес-центром. Також на ділянці площею 7 га облаштують зелені зони. Відповідне рішення у п’ятницю, 2 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Мерія Львова оголосить Всеукраїнський архітектурний конкурс на розробку кращого проєкту трансформації території колишнього військового містечка, який обмежений вул. Городоцькою, Т. Шевченка і Я. Мудрого.

Йдеться про ділянку площею 7 га, на якій знаходяться занедбані будівлі Міністерства оборони України. Вона розташована в межах історичного ареалу Львова.

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За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, цю територію пропонують перетворити в офісно-діловий квартал із музеями, конгрес-центром та івент-холом. Натомість всю цінну історичну забудову обіцяють зберегти, у планах також – облаштування кількох зелених зон.

«Пропонується цінну історичну забудову, яка має дуже важливе значення для історії ЗУНР, а також інші важливі історичні елементи та будівлі зберегти. Їх не зачеплять трансформаційні процеси та руйнації. А натомість територію, яка не використовується, слід активно сформувати, зробивши там велику зелену зону, по суті парк в центрі міста. Пропонується облаштувати й громадські простори, щоб наситити важливими функціями, такими як конгрес-хол, івент-хол, музейний комплекс, а також наситити діловою, адміністративною функцією цей комплекс», – розповів Антон Коломєйцев.

Зауважимо, що все вищеперелічене – наразі лише будівельні наміри мерії. Найближчим часом Львівська міськрада ще має звернутися до Міноборони та Кабміну, аби ті погодили функцію громадського призначення забудови території. Потім оголосять архітектурний конкурс, на якому обиратимуть найкращий проєкт, лише після цього можна буде говорити про саме будівництво.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий додав, що адміністративна будівля, яку збираються зводити на території військового містечка, буде й для «міської влади». Раніше мер уже заявляв, що посадовців міської ради хочуть пересили з Ратуші.

Також розглядається можливість облаштувати парковку на 2000 місць.

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