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У Львові викрили адвоката, який за хабар обіцяв «вирішити» справу у суді

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили схему хабарництва у Стрийському міськрайонному суді, до якої мав стосунок адвокат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Адвокат, особу і вік якого прокуратура не називає, сприяв суддям Стрийського міськрайонного суду Львівської області в отриманні хабарів.

Встановлено, що правозахисник через свого посередника підбурював обвинуваченого до надання неправомірної грошової винагороди суддям. За це вони мали змінити запобіжний захід підозрюваному з тримання під вартою на більш м’який.

Затримали адвоката на «гарячому» у Львові, коли він отримував 3700 доларів хабара.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 ККУ. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Адвокату вже оголосили підозру. Наразітривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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