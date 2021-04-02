У Львові призначили міських садівників. Що вони робитимуть

У Львові обрали 9 міських садівників. Відтак у кожному з шести районів Львова буде свій садівник. Ще троє працівників займатимуться доглядом парків міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Садівники плануватимуть нові посадки, формуватимуть завдання для закупівель саджанців та доглядних послуг, готуватимуть документи для визнання визначних дерев пам’ятками, обстежуватимуть у складі комісій стан дерев.

Також вони можуть складати протоколи у разі пошкодження чи знищення зелених насаджень, комунікуватимуть з проєктантами вулиць та наглядатимуть за ремонтними роботами.

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Як повідомили в управлінні екології та природних ресурсів, із 62 кандидатів вдалось обрати 9 фахівців, яким пропонують роботу та професійну практику щодо покращення догляду за вуличним озелененням та парками Львова.

«В конкурсі брало участь 62 людини. Всі вони отримували кількаетапне завдання. Ми до співбесіди довели всіх, хто в принципі виконав завдання, – 18 людей. Співбесіда відбувалась з іменитими ландшафтними архітекторами – Мариною Крячко та Павлом Гудімовим. Вони не зі Львова, тому на їх рішення мінімально впливали знайомства, які у нас є. Відповідно, дослухаючись до їх думки, ми змогли обрати не тільки садівників для районів, а й так само вирішили ще трьох людей скерувати безпосередньо у певні парки, в яких вони максимально добре можуть себе проявити», – розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

Також в управлінні зазначили, що до команди садівників увійшли арборист, який обрізає великі дерева, ландшафтний архітектор, флорист та еколог.

Ми створили команду, яка насправді є з різними компетенціями для того, щоб люди оптимально могли одне одного доповнювати і допомагати реалізовувати різні проекти. До прикладу, у нас є арборист, який безпосередньо вміє обрізати великі дерева, відповідно він може допомагати при обрізках, показувати як це правильно робити. Також у нас є ландшафтний архітектор, який безпосередньо може і планувати посадки, і виконувати їх, і доглядати за рослинами. У нас є флорист, яка має унікальний смак до того, як зробити класні пропозиції. Є еколог, яка працювала у різних державних структурах і добре знає бюрократію в галузі озеленення. Ця команда є для того, щоб максимально добре покрити різні компетенції. Всі можуть одне в одного вчитись, радитись», – пояснила Олександра Сладкова.

Окрім того, обрали трьох людей, яким пропонують долучитися до команд парків: ім. І. Франка, «Снопківський», «Залізна вода» та «Горіховий Гай».

«Ми вирішили, що безпосередньо у парку ім. І. Франка дуже потрібен окремий садівник. Ще два парки є важливі – парк «Снопківський» і «Залізна вода», тому що до них було трошки менше уваги останнім часом. Відповідно, ми призначили місцевого жителя, який добре розбирається в рослинах. Він на волонтерських засадах вже давно допомагав дещо впорядковувати. Ми вирішили це зараз зробити офіційно. Так само парк «Горіховий гай» – там є людина, яка живе безпосередньо біля парку в одній з багатоповерхівок і робить на 2 га ботанічний сад, куди всі приходять подивитись на різні рослини. Ми вирішили, що такі таланти не можуть пропадати», – додала Олександра Сладкова.

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