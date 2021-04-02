У Брюховичах хочуть збудувати масштабний дитячий парк розваг

На місці колишнього складу боєприпасів у Брюховичах планують збудувати масштабний дитячий парк розваг. Йдеться про територію площею понад 140 га. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Виконавчий комітет Львівської міськради на своєму засіданні 2 квітня прийняв рішення оголосити Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращий проєкт розвитку території військової частини №160 у Брюховичах.

Йдеться про колишній артилерійський склад озброєння і боєприпасів площею 141,1 га, який розташований серед лісу. Це був найбільший такий об’єкт в Західній Україні, у 2009 році звідти вивезли всі боєприпаси, а сам склад закрили.

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Зараз цю територію військові не використовують, тож її хочуть перетворити у рекреаційний об’єкт. Зокрема, тут пропонують збудувати дитячий парк розваг та облаштувати спортивну інфраструктуру.

Міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що це може бути «один з найбільших у Східній Європі дитячих парків розваг».

«Ми говоримо про локацію, де можна вибудувати один з найбільших у Східній Європі дитячий парк розваг. Також спортивні будівлі, які дадуть можливість Львову претендувати на проведення чемпіонатів світу, змагань, Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи. Ця локація дуже важлива, але ми все це маємо зробити з врахуванням важливості збереження зелених насаджень, які там є. Щоб ми не спотворювали цей унікальний ландшафт, який є легенями для міста Львова», – відзначив Андрій Садовий.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, місто вже має власне бачення розвитку території колишніх військових складів. Її пропонують перетворити у спортивно-відпочинковий комплекс серед природи. Втім найкращий проєкт для реалізації обиратимуть на Всеукраїнському архітектурному конкурсі.

«Сьогодні там сформувалась достатньо унікальна територія: є дерева, є кар’єр цікавий. Тому пропонуємо оголосити архітектурний конкурс, щоби сформувати візію щодо розвитку цієї території… Власне, на цій ділянці можна облаштувати простори дозвілля для мешканців, для сімейного відпочинку, у тому числі елементи парку розваг, рекреацію, пов’язану із відпочинком на природі. А також спортивні функції, які потрібні для підняття статусу Львова як спортивної столиці», – пояснив Антон Коломєйцев.

Водночас Андрій Садовий додав, що місто навіть готове фінансово долучитись до створення дитячого парку розваг у Брюховичах. Для цього Львівська міська рада може випустити частину облігацій.

Зауважимо, що територія військової частини №160 у Брюховичах є у власності Міністерства оборони України. Для того, щоб втілити в життя все вищезгадане, мерія хоче отримати 141,1 га у комунальну власність.

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