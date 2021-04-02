ОСТАННІ НОВИНИ

Цигарок на 18 мільйонів: у Львові викрили групу тютюнових контрабандистів

Юлія Осим

|

Львівські прокурори викрили групу осіб, які незаконно продавали зберігали та продавали тютюнові вироби без наявних акцизок. Контрабандисти працювали на території Львова та сусідніх областей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Декілька львів’ян налагодили схему ввезення, надалі також збуту, тютюнових виробів без марок акцизного податку. Завозили цигарки з Білорусі поза митними процедурами. Як інформують слідчі, протизаконною діяльністю особи займалися останні півроку, розповсюджуючи товари у Львові та сусідніх областях.

Проавоохоронці провели 8 обшуків у приміщеннях, де здійснювалася протиправна діяльність (склади та гаражі), та транспортних засобів на території Львова та передмістя. Відтак, у результаті вилучено близько 393 тис пачок фальсифікованих тютюнових виробів іноземного та вітчизняного маркування відомих торгових марок (як з марками акцизного податку з ознаками підробки, так і без таких). Орієнтовна вартість товару на тіньовому ринку майже 18 млн грн.

Реклама партнерів

Такожу ході обшуків було вилучено грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності в сумі 38 тис євро, 56 тис доларів США, 264 тис грн, що у гривневому еквіваленті становить понад 3 млн грн. Окрім того, транспортний засіб, який використовували для перевезення контрафакту та чорнові записи, що свідчать про злочинну діяльність фігурантів.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.

Зазначимо, що фігурантам загрожує штраф від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Фото Львівської обласної прокуратури

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...