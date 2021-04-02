Цигарок на 18 мільйонів: у Львові викрили групу тютюнових контрабандистів

Львівські прокурори викрили групу осіб, які незаконно продавали зберігали та продавали тютюнові вироби без наявних акцизок. Контрабандисти працювали на території Львова та сусідніх областей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Декілька львів’ян налагодили схему ввезення, надалі також збуту, тютюнових виробів без марок акцизного податку. Завозили цигарки з Білорусі поза митними процедурами. Як інформують слідчі, протизаконною діяльністю особи займалися останні півроку, розповсюджуючи товари у Львові та сусідніх областях.

Проавоохоронці провели 8 обшуків у приміщеннях, де здійснювалася протиправна діяльність (склади та гаражі), та транспортних засобів на території Львова та передмістя. Відтак, у результаті вилучено близько 393 тис пачок фальсифікованих тютюнових виробів іноземного та вітчизняного маркування відомих торгових марок (як з марками акцизного податку з ознаками підробки, так і без таких). Орієнтовна вартість товару на тіньовому ринку майже 18 млн грн.

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Такожу ході обшуків було вилучено грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності в сумі 38 тис євро, 56 тис доларів США, 264 тис грн, що у гривневому еквіваленті становить понад 3 млн грн. Окрім того, транспортний засіб, який використовували для перевезення контрафакту та чорнові записи, що свідчать про злочинну діяльність фігурантів.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію.

Зазначимо, що фігурантам загрожує штраф від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Фото Львівської обласної прокуратури

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