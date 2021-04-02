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Собко за рік обзавівся новенькою SKODA KODIAQ за понад 920 тисяч

Юлія Осим

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За рік роботи заступником голови ЛОДА Іван Собко задекларував дохід у сумі понад 630 тисяч грн. Водночас у нього з’явився новенький автомобіль SKODA KODIAQ, вартість якого у півтори рази перевищує увесь річний заробіток. Про це йдеться у декларації посадовця за 2020 рік.

Так, придбана автівка 2020 року випуску, а її вартість трохи більше 920 тисяч грн.

Собко спільно із дружиною (50/50%) володіє квартирою площею 65,6 кв м, що розташована у смт Брюховичі поблизу Львова. Натомість він зі сім’єю проживає у квартирі на 69,2 кв м, також у Брюховичах, що належить його матері Галині Собко.

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Окрім того, заступник голови ЛОДА задекларував 100 тисяч грн, що зберігає у готівці.

Дружина Тетяна Собко торік отримала 8,6 тисячі грн заробітної платні за основним місцем праці у департаменті економічної політики ЛОДА. Також у власності вона має земельну ділянку площею 800 кв м у с. Малехів недалеко від Львова.

Нагадаємо, Іван Собко був призначений на посаду заступника голови ЛОДА ще у вересні 2019 року.

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