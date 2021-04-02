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На Львівщині собака знайшов зброю в посилках з США та Канади

Ольга Денисяка

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У четвер, 1 квітня, завдяки службовому собаці працівники Галицької митниці виявили декілька посилок зі зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Заборонені до переміщення товари митники виявили під час огляду міжнародних поштових відправлень – посилок у підрозділі «Львів – поштовий» .

В одній із них, що надійшла із США, окрім задекларованих особистих речей, митники знайшли пневматичну гвинтівку без ознак використання в комплекті з оптичним прицілом. В іншій – комплект запчастин до зброї у кількості 7 шт.

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Однак серед посилок, які надійшли раніше, були небезпечніші вкладення. Так, з Канади в Івано-Франківську область надіслали елементи штучної ялинки. Однак, під час її огляду митники виявили два стволи до вогнепальної зброї, замасковані під стовбури ялинок.

Митники розповідають, що хитрий задум відправника допоміг розгадати чотирилапий помічник кінологічної команди митників  – англійський кокер-спанієль Чейз.

Щодо цього факту до правоохоронних органів скерували повідомлення про протиправне діяння, за яким слідчим відділом Управлінням СБУ у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України. Наразі зброю вилучили. Триває слідство.

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Фото: Галицька митниця

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