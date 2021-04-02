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На Львівщині планують збудувати завод на 400 робочих місць

Юлія Осим

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Новий завод із виготовлення напоїв планують збудувати у Золочівському районі. Інвестором є компанія «Нові продукти», яка має намір вкласти у будівництво підприємства 15-20 млрд доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На сьогодні компанія проводить геолого-розвідувальні роботи для визначення потенційного місця розташування виробництва.

«На підприємстві ми хочемо працевлаштувати близько 400 осіб. Станом на сьогодні у нас є виробництво у Жашкові на Черкащині, де люди отримують 16 -20 тисяч зарплати. Замкнута виробнича система на підприємстві  забезпечує економію водного ресурсу і виключає негативний вплив на довкілля», – зазначив співвласник компанії Геннадій Невесенко.

Натомість у ЛОДА пообіцяли посприяти у будівництві під’їзних шляхів до підприємства приєднання електромереж.

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Зазначимо, що компанія «Нові Продукти» експортує власну продукцію у 19 країн світу – серед них Китай, Італія, Німеччина, Чехія, Угорщина, Ізраїль, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Грузія, Вірменія та інші. На сьогодні на підприємстві працює понад 1 500 осіб.

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