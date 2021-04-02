Дрейк, Мейбелін та ще 6 песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 8 собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Дрейк, 1 рік

Місце відлову: вул.Ковальська

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Минулі власники Дрейка вирішили просто його позбутися. Викинули з машини і на тому все. Вони були не варті такого чудового хлопця. Метис лайки. Коли знаходишся поруч з ним стає затишно та тепло на душі.

Умі, 3 роки

Місце відлову: вул.Замарстинівська

Маленька кнопочка, яка швидко освоїлася та вже роздає свої посмішки всім. Вміє гуляти на повідку та поводить себе, як домашня, тож, можливо, її шукають.

Осман, 2 роки

Місце відлову: вул.Хімічна

Компанійський хлопець, який обожнює людей. Вже знайшов собі колег серед інших собак. Був би хорошим другом для сім’ї з дітками.

Мейбелін, 6 років

Місце відлову: вул.Брюховицька

Обожнює прогулянки та увагу людей, а її вона вміє привернути. Може гуляти з вами без упину, після цього ані скільки не втомлюється , а навпаки – світиться від радості.

Арес, 2 роки

Місце відлову: вул.Брюховицька

Цей імпозантний кавалер підкорив не одне дамське серце. Втім, в душі він ласкавий та ніжний хлопчик, який любить дарувати свої поцілунки всім навколо. Метис німецької вівчарки.

Локкі, 4 роки

Місце відлову: вул.Тракт Глинянський

Локкі блукав вулицями не один день. Втомлений, худий та зовсім беззахисний. Можна лише здогадуватися, чому він там опинився. Розумний, ручний метис хаскі, не проявляє жодної агресії. Повірте, він дуже крутий хлопець.

Меліса, 12 років

Місце відлову: вул.Брюховицька

Добра, м’яка собачка. Має занедбаний стан, бо ніхто ніколи за нею не доглядав. Нічого, вона сходить в гості до грумера та буде виглядати, як справжня принцеса.

Бартон, 1 рік

Місце відлову: пл.Липнева

Жвавий хлопчик, в ньому вир емоцій, тому сумувати з ним ви точно не будете.У клітці він відчуває дискомфорт, а ось прогулянка в парку або похід в гори стануть для нього великою подією.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: Ірина Шелест