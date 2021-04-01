«ВелоБескиди»: на Львівщині облаштують спортивні велотраси та 15-метрову оглядову вежу

На Львівщині в межах проєкту «ВелоБескиди» облаштують веломаршрути та спортивні траси, а також оглядову вежу на горі Цюхів Верх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Проєкт охопить територію трьох громад – Трускавецької, Бориславської і Східницької. Так, він передбачає облаштування новаторських 4 велосипедних та 5 пішохідно-трекінгових маршрутів, двох спортивних велотрас, а також оглядової вежі, висотою 15,6 м на горі Цюхів Верх.

Зазначимо, що велотраси та пішохідні шляхи облаштують на наявних стежках і шляхах в улоговинах з горами, аби звести до мінімуму втручання у рельєф території.

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«Тепер до Трускавця можна буде приїжджати не тільки у санаторій на оздоровлення, по цілющу воду, до «Буковиці» – не лише на лижі, але й для того, щоб поїздити на велосипеді, пройтися за цікавим теренкур-маршрутом, а по дорозі ще й зайнятися різноманітними фізичними вправами на спеціально обладнаних майданчиках. А ще – з вершини Цюхів Верх (931 м) помилуватися краєвидами: там передбачене будівництво металевої оглядової вежі. Завдяки спеціальним рамкам на старті й фініші маршруту можна буде за бажанням фіксувати свій час та позмагатися у тому, за скільки пробіжиш чи проїдеш всю дистанцію», – Зазначив очільник ЛОДА Максим Козицький.

Слід додати, що левову частку коштів на проєкт «ВелоБескиди» виділять з ДФРР. Його планують втілити до грудня 2021 року.

Так, загальна вартість проєкту – 11,8 млн грн. З цієї суми 9,44 млн грн передбачає фінансування з державного бюджету, а 2,36 млн – співфінансування з місцевих бюджетів громад.

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