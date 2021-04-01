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У Перемишлянах чоловік потрапив під колеса двох авто і вижив

Ольга Денисяка

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Ввечері 31 березня у місті Перемишляни Львівської області 33-річного чоловіка збили два автомобілі. Пішохід вижив і зараз перебуває у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 31 березня близько 21:00 год. на вулиці Галицькій у місті Перемишляни.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Meriva, 18-річний місцевий мешканець, наїхав пішохода, 33-річного жителя Перемишлян.

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Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав автомобіль Renault Laguna під керуванням 24-річного жителя одного з сіл району.

Пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція

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