У Львові прооперували 11-річну дівчинку з рецидивом пухлини головного мозку

В 11-річної Даринки через 4 роки після прооперованої пухлини головного мозку, діагностували її продовжений ріст у вигляді гравітаційного метастазу. Нейрохірурги міської дитячої лікарні на вул. Орлика дівчинку успішно прооперували. Про це розповів лікар-нейрохірург Тарас Микитин, передає Львівський портал.

Зі слів лікаря, 2017 року у Даринки було вперше діагностовано пухлину головного мозку в ділянці задньої черепної ями.

«Дитина була прооперована і пухлина забрана в повному об’ємі. Гістологічно – медулобластома. Цей тип пухлин відноситься до злоякісних та потребує продовження лікування під наглядом онколога. Тому для наступного етапу лікування вона була направлена до лікарів-онкологів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де отримала повний курсу радіо- та хіміотерапії. Дівчинка почувалася добре, але в будь-якому випадку після злоякісної пухлини — медулобластоми, ми спостерігаємо за такими дітьми, в тому числі вони проходять кожні три місяці ЯМРТ», – зазначив лікар.

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До дитячої лікарні на Орлика батьки Даринки звернулися у серпні 2020 року, адже на черговому ЯМРТ було виявлено новоутворення в лівій скроневій частці. Хоча у прооперованій ділянці голови все було в нормі.

«Ми повторно зробили у грудні ЯМРТ і виявили, що утвір збільшився в розмірах, але клінічно дитина почувала себе добре, і в неї не було жодних неврологічних симптомів. А вже в лютому на контрольному ЯМРТ ми побачили прогрес росту утвору в скроневій частині. Тому 23 березня 2021 року вона була повторно прооперована. Операція тривала близько 5 годин. Нам вдалось видалити цей утвір в повному об’ємі, і вже через 2 дні після операції дитина була в палаті. Очікуємо на гістологію та імуногістохімію. Зараз дитина почуває себе добре, без жодних неврологічних симптомів», – додав Тарас Микитин.

Зі слів нейрохірургів, новоутвір, який виявили у Даринки, це гравітаційний метастаз, який може неодноразово виникати після такої пухлини як медулобластома. Особливість цих метастазів у тому, що вони поширюються по лікворних шляхах.

Оперували дитину нейрохірург, к.м.н, доцент кафедри неврології та нейрохірургії Ужгородського національного університету Юрій Чомоляк, та лікарі нейрохірургічного відділення дитячої лікарні на Орлика – Тарас Микитин і Ігор Гоменюк.

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Фото: Facebook/ Дитяча лікарня на Орлика.Львів