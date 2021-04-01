ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові прооперували 11-річну дівчинку з рецидивом пухлини головного мозку

Ольга Денисяка

|

В 11-річної Даринки через 4 роки після прооперованої пухлини головного мозку, діагностували її продовжений ріст у вигляді гравітаційного метастазу. Нейрохірурги міської дитячої лікарні на вул. Орлика дівчинку успішно прооперували. Про це розповів лікар-нейрохірург Тарас Микитин, передає Львівський портал.

Зі слів лікаря, 2017 року у Даринки було вперше діагностовано пухлину головного мозку в ділянці задньої черепної ями.

«Дитина була прооперована і пухлина забрана в повному об’ємі. Гістологічно – медулобластома. Цей тип пухлин відноситься до злоякісних та потребує продовження лікування під наглядом онколога. Тому для наступного етапу лікування вона була направлена до лікарів-онкологів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де отримала повний курсу радіо- та хіміотерапії. Дівчинка почувалася добре, але в будь-якому випадку після злоякісної пухлини — медулобластоми, ми спостерігаємо за такими дітьми, в тому числі вони проходять кожні три місяці ЯМРТ», – зазначив лікар.

Реклама партнерів

До дитячої лікарні на Орлика батьки Даринки звернулися у серпні 2020 року, адже на черговому ЯМРТ було виявлено новоутворення в лівій скроневій частці. Хоча у прооперованій ділянці голови все було в нормі.

«Ми повторно зробили у грудні ЯМРТ і виявили, що утвір збільшився в розмірах, але клінічно дитина почувала себе добре, і в неї не було жодних неврологічних симптомів. А вже в лютому на контрольному ЯМРТ ми побачили прогрес росту утвору в скроневій частині. Тому 23 березня 2021 року вона була повторно прооперована. Операція тривала близько 5 годин. Нам вдалось видалити цей утвір в повному об’ємі, і вже через 2 дні після операції дитина була в палаті. Очікуємо на гістологію та імуногістохімію. Зараз дитина почуває себе добре, без жодних неврологічних симптомів», – додав Тарас Микитин.

Зі слів нейрохірургів, новоутвір, який виявили у Даринки, це гравітаційний метастаз, який може неодноразово виникати після такої пухлини як медулобластома. Особливість цих метастазів у тому, що вони поширюються по лікворних шляхах.

Оперували дитину нейрохірург, к.м.н, доцент кафедри неврології та нейрохірургії Ужгородського національного університету Юрій Чомоляк, та лікарі нейрохірургічного відділення дитячої лікарні на Орлика – Тарас Микитин і Ігор Гоменюк.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/ Дитяча лікарня на Орлика.Львів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...