Нецікаво на майданчиках: у Львові за кермом Honda CR-V виявили малолітню водійку

Львівські патрульні ввечері 31 березня виявили за кермом автомобіля Honda CR-V малолітню водійку, яка рухалася по вул. Кульпарківській. Коли полійеські зупинили авто, побачили, що поруч з дитиною їхав її батько. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Коли патрульні зупинили автівку, щоб перевірити, з пасажирського місця вийшов чоловік і сказав, що він тато 14-річної дівчинки. З його слів, доньці стало нецікаво їздити на майданчиках, тож вони виїхали на справжні дороги.

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Поліцейські склали 42-річного львів’янина винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Штраф становить 3 400 грн. До слова, він зріс з 17 березня 2021 року.

Зазначається, що дівчинка дуже розхвилювалася від ситуації, що виникла. Патрульні заспокоїли її та подарували флікер і брелок. Далі вона вже їхала пристебнута на задньому сидінні.

Такожд інформацію про випадок правоохоронці передали ювенальній превенції.

Фото Патрульної поліції Львівщини

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