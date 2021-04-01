ОСТАННІ НОВИНИ

Нецікаво на майданчиках: у Львові за кермом Honda CR-V виявили малолітню водійку

Юлія Осим

|

Львівські патрульні ввечері 31 березня виявили за кермом автомобіля Honda CR-V малолітню водійку, яка рухалася по вул. Кульпарківській. Коли полійеські зупинили авто, побачили, що поруч з дитиною їхав її батько. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Коли патрульні зупинили автівку, щоб перевірити, з пасажирського місця вийшов чоловік і сказав, що він тато 14-річної дівчинки. З його слів, доньці стало нецікаво їздити на майданчиках, тож вони виїхали на справжні дороги.

Реклама партнерів

Поліцейські склали 42-річного львів’янина винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Штраф становить 3 400 грн. До слова, він зріс з 17 березня 2021 року.

Зазначається, що дівчинка дуже розхвилювалася від ситуації, що виникла. Патрульні заспокоїли її та подарували флікер і брелок. Далі вона вже їхала пристебнута на задньому сидінні.

Такожд інформацію про випадок правоохоронці передали ювенальній превенції.

Фото Патрульної поліції Львівщини

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...