Чому сміх корисний для здоров’я: пояснення медиків

Сміх не лише швидко піднімає настрій, а й підвищує імунітет, знижує кров’яний тиск, відчуття болю та навіть допомагає спалювати зайві калорії. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Проведені дослідження доводять, що сміх є корисним для здров’я. Встановлено, що він сприяє розумовому розслабленню, знижує кров’яний тиск і біль, підвищує імунітет та навіть забезпечує фізичну активність.

«Кажуть, що сміх – «найкращі ліки». Звісно, гарне почуття гумору не вилікує всі недуги, але воно обов’язково поліпшить ваш добробут і якість життя. Жартуйте на здоров’я», – говорять медики.

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Відтак у День сміху Львівський портал розповідає, яку користь несе сміх для нашого здоров’я:

Сміх розслабляє тіло

Добряче посміятися допомагає зняти фізичну напругу і стрес, а м’язи будуть розслабленими ще до 45 хвилин.

Сміх зміцнює імунну систему

Сміх знижує рівень гормонів стресу і збільшує кількість імунних клітин і антитіл, що борються з інфекціями, тим самим підвищує опірність хворобам.

Сміх стимулює викид ендорфінів

Ендорфіни – природні знеболюючі. Цей гормон покращує загальне самопочуття й може тимчасово полегшити хронічний біль.

Сміх стимулює багато органів

Сміх підвищує частоту серцевих скорочень, частоту і глибину дихання, чим збільшує споживання насиченого киснем повітря. А відтак стимулює серце, легені і м’язи. Зокрема, покращує роботу кровоносних судин і збільшує кровотік, що допомагає захистити від серцевого нападу та інших серцево-судинних захворювань.

Сміх спалює калорії

Авжеж, це не замінить похід у спортзал. Але дослідження показують, що сміх упродовж 10-15 хвилин на день може спалити приблизно 40 калорій. А цього вже може бути достатньо, щоби скинути пару кілограмів за рік.

Сміх допомагає покращити якість життя

Гумор і позитивне спілкування зміцнюють відносини та сприяють побудові емоційних зв’язків. Сміх – це соціальна діяльність, а проводити час із друзями та сім’єю змушує нас почуватися краще й дає нам заряд енергії. Сміх також допомагає справлятися з важкими ситуаціями. Ніщо не розсіює гнів і конфлікт швидше, ніж загальний сміх.

Сміх може навіть допомогти вам прожити довше

Дослідження показують, що люди з гарним почуттям гумору живуть довше. Різниця була особливо помітна для тих, хто боровся з раком.

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