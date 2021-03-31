За понад 2,5 млн відреставрували фасад пам’ятки архітектури на вулиці Франка

У Львові завершили реставрацію фасаду будинку на вулиці Івана Франка, 43, що є пам’яткою архітектури місцевого значення. Загальна вартість робіт становить понад 2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Реставрацією фасаду займалися фахівці з архітектурної майстерні «Ренесанс». Реставратори відновили фасад разом з балконом, який оздоблений двома скульптурами – атланта і каріатиди, що служать консолями. Виконання робіт фінансоване коштом міста та становить 2,6 млн грн.

«Увесь скульптурний декор фасаду був у поганому стані, окремі декталі були втрачені, скульптури пошкоджені через замокання з балкону, балюстрада балкону також була частково втрачена, а решта загрожувало обвалом», – розповіла керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

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Будинок на вул. Франка, 43 – це пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована в 1897—1898 роках в стилі псевдобароко. Скульптурний декор виконав Броніслав Солтис. Балкон підтримують дві скульптури — атлант і каріатида. До 1939 року у будинку була Львівська видавнича спілка та спілка «Видавництво польське».

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Фото: ЛМР