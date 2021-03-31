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За добу у Червоноградському районі зайнявся будинок та згорів автомобіль

Юлія Осим

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Упродовж останньої доби рятувальники ліквідували дві пожежі у Червоноградському районі. У Сокалі зайнявся житловий будинок, а в с. Поториця згорів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

Учора о 19:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Сокалі по вул. Шашкевича, 95 сталася пожежа у двохповерховому житловому будинку, критому бляхою, розміром 20*15 м.

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Рятувальники повністю ліквідували займання о 20:03. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 30 кв. м. Однак вдалося врятувати житловий будинок.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення.

Ще одне повідомлення про пожежу в автомобілі OPEL Zafira у с. Поториця надійшло до Служби порятунку 31 березня о 02:58.

Вожежу вдалося повністю загасити о 03:47. Вогонь знищив автомобіль та речі домашнього вжитку в гаражі на площі 10 кв. м. Натомість врятовано дві будівлі.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Також встановлюються обставини події та причина виникнення вогню.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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