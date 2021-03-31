Відбір на ЧС-2022. Збірна України у Києві не змогла здолати Казахстан

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України у Києві не зуміла переграти Казахстан, аовідомляє Львівський портал.

На 20-ій хвилині першого тайму Роман Яремчук відкрив рахунок після гольової передачі Олександра Зінченка.

Під час перерви на другий тайм тренерський штаб гостей провів якісні заміни, які втілились у гол на 59 хвилині поєдинку. Зрівняв рахунок Серікжан Мужиков.

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Попри подальші атаки українців збірна Казахстану зуміла втримати нічию.

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