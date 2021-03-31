У Львові спіймали грабіжника, який «полював» на пенсіонерок

Правоохоронці затримали у Львові зловмисника, який відстежував пенсіонерок і зривав із них золоті прикраси. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що 31-річний львів’янин спеціалізувався на пограбуваннях старших жінок. Він спеціально стежив на своїми жертвами у людних місцях, зокрема на ринках, непомітно супроводжував їх до під’їзду і коли нікого не було поруч, зривав золоті сережки з вух.

Наразі поліцейські з’ясували, що грабіжник протягом березня скоїв щонайменше три такі злочини на Сихові (вул. Кавалерідзе, вул. Хуторіка) та у Шевченківському районі (вул. Мазепи). Усі потерпілі – пенсіонерки. Одну з жінок фігурант пограбував у під’їзді, другу – при вході у будинок, третю – на вулиці неподалік дому.

Після опитування потерпілих, місцевих мешканців та перегляду відео з камер спостереження правоохоронці вийшли на слід нападника і затримали його. Під час обшуку у нього вилучили речові докази.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) ККУ. За вчинене зловмиснику загрожує від 4 до 6 років тюрми. Слідство поки триває.

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