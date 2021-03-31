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П'яний львів'янин скоїв ДТП і спробував втекти, а потім запропонував хабар патрульним

Юлія Осим

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ДТП сталася близько 1-ї години ночі 31 березня на вул. Виговського у Львові. Кермувальник автівки Zaz Lanos виїхав на тротуар, збив знаки, а після з допомогою пішоходів виштовхав авто на проїзну частину. Згодом порушник ще й спробував втекти з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні, які прибули на місце аварії, побачили розбитий автомобіль Zaz Lanos, а неподалік – таксі, яке вже почало рушати. Поліцейські негайно зупинили його, та виявили на задньому сидінні винуватця аварії. Очевидиця події також це підтвердила.

Як з’ясувалося, порушником є 41-річний львів’янин, який на момент скоєння ДТП був п’яним. Чоловік сказав, що вжив алкоголь після аварії і тоді перед патрульними знову демонстративно випив. Під час перевірки драгер показав результат 1,97 проміле.

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Разом з тим, порушник спробував відкупитися від непритягнення його до відповідальності та повернення водійського посвідчення. Спершу він запропонував 10 тисяч гривень. Коли ж правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність, чоловік не зупинився і збільшив пропозицію до 1 000 доларів США.

Відтак, на місце події прибула слідчо-оперативна група. На львів’янинасклали 3 протоколи:

  • за ч.4 ст. 130 ( Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю до проведення уповноваженою особою огляду з метою встановлення стану сп’яніння);
  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • за ст. 122-4 ( Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Йому загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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