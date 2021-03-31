Навчальний центр Нацгвардії на Львівщині найменували на честь Василя Вишиваного

Президент України присвоїв Навчальному центру Нацгвардії, що у Золочеві, найменування «імені Василя Вишиваного». Відповідний указ підписаний з нагоди річниці з дня створення Національної Гвардії України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зазначається, що Навчальний Центр Нацгвардії на Львівщині під командуванням бойового офіцера, полковника Михайла Кулика є одним з найкразих центрів підготовки майбутніх нацгвардійців.

«Наш Навчальний центр розташований на теренах казарм колишнього 13 полку уланів, у якому з лютого 1915 року розпочав свою військову службу 20-річний офіцер Вільгельм фон Габсбург. Для нас велика честь служити у військовій частині, що названо іменем великого партіота України Василя Вишиваного. Його життєва філософія та любов до українців – приклад для нас усіх», – наголосив полковник Михайло Кулик.

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Боротьба за українську незалежність Вільгельма фон Габсбурга або Василя Вишиваного, як його згодом назвали, розпочалася саме з Золочева. Він був сином італійської герцогині та австрійського адмірала. Однак свої молоді роки віддав Україні та українству.

Слід сказати, що ідея присвоєння Навчальному Центру Національної Гвардії України почесного найменування імені Василя Вишиваного виникла у керівництва центру під час презентації у лютому документальної книги «Українцями не народжуються, Українцями стають!».

На будівлі ценнтру ще кілька місяців тому відкрили два меморіальні барельєфи Василю Вишиваному.

Фото ЛОДА