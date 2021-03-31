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На Львівщині від вибуху гранати загинув чоловік

Андрій Котенський

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На Львівщині поліцейські розслідують обставини вибуху, внаслідок якого загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців о 17.15 у поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району стався вибух, внаслідок якого постраждала людина.

На місці події слідчі встановили, що тілесні ушкодження отримав 47-річний місцевий мешканець, на подвір’ї якого стався вибух. Чоловік від отриманих травм помер.

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Попередньо – вибухнула ручна граната РГД-5. За фактом умисного вбивства з приміткою «самогубство» порушено кримінальну справу.

Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи – правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також походження боєприпаса.

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