Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасні реанімобіль та КТ-апарат

Львівська лікарня швидкої медичної допомоги отримала сучасні реанімобіль та апарат КТ. У реанімобілі є все необхідне для підтримки стану пацієнта під час перевезення й надання невідкладної допомоги. Апарат КТ підходить для експертного аналізу та для планової роботи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, реанімобіль обладнаний: транспортним апаратом штучної вентиляції легень, монітором пацієнта, дефібрилятором із функцією трансторакальної кардіостимуляції. Водночас, є можливість провести екстракорпоральну підтримку життєдіяльності (ELS) – тобто тимчасово замістити функції серця (підтримка кровообігу) у хворих з важкою серцевою недостатністю. Також у ньому є інфузомати – спеціальні системи для введення ліків.

«Медичне перевезення пацієнтів у критичних станах вимагає дотримання особливих заходів. Тому транспортувати таких хворих потрібно у спеціально обладнаному транспорті – реанімаційній машині. Реанімобіль, який ми придбали, обладнаний усім необхідним, щоб підтримувати стан пацієнта протягом усього шляху і надавати невідкладну допомогу, моніторити і стабілізувати його стан, проводити необхідні маніпуляції. Пацієнт буде під постійним наглядом лікаря», – зауважив керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Спеціальний автомобіль купили за результатами відкритих торгів. Його вартість – 2,2 млн грн.

Реклама партнерів

Аби викликати реанімобіль, потрібно звертатися в реєстратуру лікарні швидкої допомоги Львова за телефоном: 2527011.

Новий апарат General Electric, куплений МОЗ за програмою інсультного центру. В пакет програми входить Ангіограф, КТ і МРТ. Наразі лікарня отримала КТ.

«Апарат зданий в експлуатацію, всі документи вже отримали, зараз стоїмо на черзі для отримання дозволу з Державної ядерної комісії. Поки тривають документаційні питання, персонал навчається працювати на апараті на кваліфікаційних курсах, і починаємо активну роботу на новому обладнанні», – зазначає Наталія Матолінець, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги.

Цей апарат дуже точний: 0,5 мм товщина зрізу візуалізації. Оскільки апарат експертного класу, це дозволяє досконало вивчати кардіологічні чи неврологічні питання, також тут можуть проводити перфузію печінки. Спеціальні програми, доступні новому апарату, дають можливість для вивчення волюмізації печінки при перестазі.

Цей апарат КТ чудово підходить для експертного, глибинного, точного аналізу, та для планової роботи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.