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Львів’янин відсидить за ґратами 3,5 роки за крадіжки номерних знаків

Вероніка Рой

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Суд відправив за ґрати на 3,5 роки мешканця Львова, який декілька ночей поспіль вчиняв  крадіжки номерних знаків з автомобілів у Франківському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

29-річний чоловік декілька ночей поспіль упродовж жовтня 2020 року на території Франківського району таємно викрадав у припаркованих автомобілів номерні знаки та дзеркала заднього виду. Далі львів’янин залишав на лобовому склі записки із своїм номером телефону, маючи на меті отримати «викуп» за викрадені речі.

В ході досудового розслідування викрадені речі були вилучені у обвинуваченого та повернуті потерпілим.

Вже закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 29-річного львів’янина, якого обвинувачують у вчинені крадіжок із транспортних засобів (ч.2 ст.185 КК України).

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Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.

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