31 березня у Львові вмикатимуть сирени

У середу, 31 березня, з 10:00 до 15:00 год. фахівці перевірятимуть електросирени у Галицькому районі міста (вул. Гоголя, 1). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Оповіщення – навчальне, тож мешканців просять зберігати спокій.

«Це буде навчальне оповіщення з увімкненням електросирени. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – наголосили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

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