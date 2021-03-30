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Збірна важкоатлетів Львівщини виборола першість на юніорському чемпіонаті

Юлія Осим

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Збірна важкоатлетів Львівщини перемогла у всеукраїнському чемпіонаті серед юніорів. З-поміж 20 команд-учасників львівські спортсмени стали найкращими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Чемпіонат України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики проходив у Чернігові. Львівщину представили 13 найсильніших важкоатлетів – вихованців обласної школи вищої спортивної майстерності, а також спортивних шкіл зі Львова, Самбора та Жидачева.

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У загальнокомандному підсумку збірна Львівщини набрала 1164 очки, відтак, виборола золото змагань. Другими стали важкоатлети Хмельниччини з 1080 очками, а третіми – представники Донеччини з 937 очками.

Як зазначають у ЛОДА, ця перемагають важкоатлети Львівщини на національних змаганнях не вперше. У лютому представники нашої області вибороли золото на Кубку України. За трофей на Волині тоді змагались збірні команди 18 областей України.

Нагадаємо, у п’ятницю на змаганнях титул чемпіона України виборов 19-річний Богдан Гоза з Жидачева. Золото юніорського чемпіонату також вибороли представники Львівщини Володимир Галій та Ельвіра Борозна.

Фото ЛОДА

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