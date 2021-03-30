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У мешканця Миколаєва знайшли майже кілограм марихуани

Наталя Дуляба

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52-річного миколаївчанина судитимуть за незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 52-річний житель Миколаєва зберігав у себе вдома понад 700 г канабісу, а також саморобні пристрої для вживання наркотиків. Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили всі речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.309 ККУ – незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів у великих розмірах. Обвинуваченому вже оголосили підозру.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 85 000 грн) або до 3 років позбавлення волі.

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Наразі досудове розслідування ще триває.

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