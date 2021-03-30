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У Львові відбудеться триб’ют-шоу легендарних AC/DC

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться унікальний рок-концерт «AC/DC. Триб’ют-шоу легендарних AC/DC присвячений Дню пам’яті легендарного учасника гурту Бона Скотта. Про це Львівському порталу повідомили організатор заходу.

Київський проект AS/DS унікальний тим, що це перший і єдиний офіційний триб’ют легендарних AC/DC в Україні. Вони дуже схожі стилем, зовні і передають неймовірну енергетику, яку потрібно швидше відчути і протанцювати, ніж описувати словами.

Учасники київського AS/DS зробили понад 300 шоу, отримали офіційний дозвіл на використання творів групи AC/DC від компанії Українська музика / Universal, але найважливішим і визначальним став весняний період 2013 року. Хлопці стали першим і єдиним наразі триб’ютом в світі, який за 39 днів дав 30 концертів по містах України, Білорусі та Казахстану.

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Організатори запевняють, що на концерті буде легендарно та безпечно і називають цілу низку причин, чому не можна пропустити подію «AC/DC — День Пам’яті Бона Скотта», адже це реальна можливість почути професійно виконані хіти AC/DC наживо.

Найвищий рівень виконання групи підтверджений сертифікатоми на право виконання творів групи AC/DC. Це можливість показати молодому поколінню, що таке справжній рок та шанс й самому повернутися в молодість.

Концерт у Львові відбудеться 23 квітня о 19:00 у ENNIO Event Square.

Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог. Кількість місць обмежена.

Квитки за посиланням Ennio.com.ua

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