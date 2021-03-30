У Львові клінінгову фірму оштрафували на майже півмільйона за нелегальних працівників

У Львові клінінгове підприємство, зареєстроване у Вінниці, оштрафовано на майже півмільйона гривень. Під час перевірки інспектори праці виявили у фірмі семеро нелегальних працівників. Декотрі з них працюють неофіційно упродовж кількох років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління Держпраці Львівщини.

Так, керівництво підприємства притягнуто до фінансової відповідальності, тож йому доведеться заплатити 480 тис. грн штрафу через порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

«В межах інспекційного відвідування за виконанням трудових функцій прибиральниць зафіксовано 7 осіб. Одна з працівниць повідомила, що вже понад 5 років працює у цьому товаристві нелегально. Ще дві розповіли, що працюють на підставі укладених «договорів з працевлаштування». Інші пояснили, що лише стажуються», – йдеться у повідомленні.

Натомість працедавець не зміг надати інспекторам жодних документів, передбачених законодавством про працю, які би свідчили про офіційне працевлаштування прибиральниць та сплату за них належних податків.

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