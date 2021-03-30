ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові клінінгову фірму оштрафували на майже півмільйона за нелегальних працівників

Юлія Осим

|

У Львові клінінгове підприємство, зареєстроване у Вінниці, оштрафовано на майже півмільйона гривень. Під час перевірки інспектори праці виявили у фірмі семеро нелегальних працівників. Декотрі з них працюють неофіційно упродовж кількох років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління Держпраці Львівщини.

Так, керівництво підприємства притягнуто до фінансової відповідальності, тож йому доведеться заплатити 480 тис. грн штрафу через  порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

«В межах інспекційного відвідування за виконанням трудових функцій прибиральниць зафіксовано 7 осіб. Одна з працівниць повідомила, що вже понад 5 років працює у цьому товаристві нелегально. Ще дві розповіли, що працюють на підставі укладених «договорів з працевлаштування». Інші пояснили, що лише стажуються», – йдеться у повідомленні.

Натомість працедавець не зміг надати інспекторам жодних документів, передбачених законодавством про працю, які би свідчили про офіційне працевлаштування прибиральниць та сплату за них належних податків.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...