У Львові чоловік зарізав товариша по чарці

У Львові під час розпивання алкогольних напоїв 38-річний житель Нового Роздолу вбив свого товариша по чарці. Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч 25 березня у квартирі на вул. Каховській у Львові. Між двома чоловіками під час розпивання спиртного між двома чоловіками виник конфлікт. У результаті сварки підозрюваний завдав своєму 37-річному товаришеві по чарці декілька ножових поранень в область живота та паху. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Суд обрав 38-річному мешканцю Нового Роздолу, якого підозрюють в умисному вбивстві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч.1 ст.115 КК України).

У разі доведення вини підозрюваного йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

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