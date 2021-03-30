У Дрогобичі двоє дітей отруїлись чадним газом

Ввечері 29 березня у Дрогобичі четверо людей отруїлись чадним газом, з них двоє – діти, віком 2 та 3 роки. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Новий випадок отруєння чадним газом стався близько 22:40 год, в квартирі будинку по вул. Бориславська, 19 у Дрогобичі.

Постраждали четверо людей, з яких двоє – діти 2019 та 2018 року народження. Усіх у середньому стані важкості госпіталізували до Дрогобицької міської лікарні.

Зазначається, що квартира обладнана двухконтурним газовим котлом. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до квартири.

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Обставини події встановлюються.

Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А в січні 2021 року – 44 мешканці Львівщини, в тому числі 17 дітей.

У січні Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом. За один день відразу 13 людей потрапили в лікарні через чадний газ. Серед потерпілих – четверо дітей та 94-річна бабуся. В області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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