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На Золочівщині прокуратура відсудила у фірми землю за 26 мільйонів

Ольга Денисяка

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Суд зобов’язав підприємство в Золочівському районі Львівщини повернути державі земельну ділянку вартістю 26 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Зокрема встановлено, що у січні 2020 року Сновицька сільська рада (Золочівський район) та товариство уклали договір оренди земельних ділянок для сільськогосподарського використання загальною площею 34 га.

Втім, сільська рада не мала повноважень на розпорядження землями державної власності та всупереч законодавству, поза процедурою земельних торгів протиправно розпорядилася не сформованими земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною вартістю 26 млн грн.

З вказаними доводами прокуратури повністю погодився суд, земельні ділянки добровільно повернуті.

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